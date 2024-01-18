Средства ПВО сбили 10 украинских ракет на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских ракет на подлете к Белгороду утром 18 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки в одном из домов Белгородского района были выбиты стекла в окнах. Более подробная информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется, добавил Гладков.

"Конечно, сейчас быстро получить эту информацию невозможно, потому что необходим подомовой обход", – отметил глава региона.

Ракетная опасность, которая была объявлена в Белгороде утром 18 января, отменена.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, украинская сторона попыталась таким образом атаковать объекты на территории Суражского района. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов