18 января, 07:44Происшествия
Средства ПВО сбили 10 украинских ракет на подлете к Белгороду
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских ракет на подлете к Белгороду утром 18 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки в одном из домов Белгородского района были выбиты стекла в окнах. Более подробная информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется, добавил Гладков.
"Конечно, сейчас быстро получить эту информацию невозможно, потому что необходим подомовой обход", – отметил глава региона.
Ракетная опасность, которая была объявлена в Белгороде утром 18 января, отменена.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.
Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, украинская сторона попыталась таким образом атаковать объекты на территории Суражского района. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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