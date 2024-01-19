19 января, 15:21Происшествия
Село Курковичи Брянской области попало под обстрел ВСУ
Фото: ТАСС/EDUARD KORNIYENKO
Село Курковичи Стародубского муниципального округа попало под обстрел украинской армии. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – заключил Богомаз.
Ранее над Погарским и Унечским районами были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений не выявили.
До этого ВСУ атаковали беспилотником объекты на территории города Клинцы, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, в результате чего начался пожар.
К ликвидации огня привлекли пожарный поезд. Сейчас площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тысячу квадратных метров.
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