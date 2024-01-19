Село Курковичи Брянской области попало под обстрел ВСУ

Фото: ТАСС/EDUARD KORNIYENKO

Село Курковичи Стародубского муниципального округа попало под обстрел украинской армии. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – заключил Богомаз.

Ранее над Погарским и Унечским районами были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений не выявили.

До этого ВСУ атаковали беспилотником объекты на территории города Клинцы, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, в результате чего начался пожар.

К ликвидации огня привлекли пожарный поезд. Сейчас площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тысячу квадратных метров.

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