В Курске объявили ракетную опасность

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Курске, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам. Также он рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – ими могут служить коридор, ванная, туалет и кладовая.

"Если вы находитесь на улице – уйдите в безопасное место", – заявил Старовойт.

Чуть позже Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности. Она длилась немногим более 10 минут.

Ранее украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение в селе Свердликове Суджанского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. Осколками был посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль.

До этого сообщалось, что окраина села Репяховка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Были выявлены повреждения линии электропередачи, под отключение подпали абоненты села Репяховка.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов