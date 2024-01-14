Район Запорожской области остался без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Украинские войска подвергли обстрелу Пологовский район в Запорожской области. В результате вражеской атаки отключилось электро- и водоснабжение. О происшествии рассказали представители экстренных служб.

"Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения", – передает РИА Новости сообщение специалистов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее село Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинской армии. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки была повреждена линия электропередачи.

Он уточнил, что без электричества остались жители сел Глотово, Безымено, а также Гора-Подол и Козинки.



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