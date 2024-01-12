Беспилотники ВСУ атаковали село Козинка Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Козинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он указал, что повреждения получили три гражданских автомобиля, из людей никто не пострадал. Оперативные службы уже работают на месте, добавил глава области.

Ранее сообщалось, что БПЛА Украины попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. Отмечается, что в результате инцидента фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации погибли. Еще трое медиков получили ранения.

До этого украинские военные атаковали село Тишанка в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. По информации Гладкова, пострадавших нет, повреждения получил инфраструктурный объект электроснабжения, из-за чего без электричества остались около 50 домов.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов