13 января, 20:50Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области возросло до 2
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Количество пострадавших в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Мокрая Орловка в Белгородской области увеличилось до двух. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его данным, второй пострадавший сам обратился в больницу. У него зафиксировали сотрясение головного мозга, а также слепое ранение нижней конечности.
Отмечается, что состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Первого пострадавшего сейчас доставляют в областную клиническую больницу города для дальнейшего лечения, у него множественные ранения мягких тканей лица, уточнил Гладков.
Ранее вечером Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе Белгородской области после атаки ВСУ дронами-камикадзе. Повреждения также получили три автомобиля, один из них сгорел, отмечал губернатор.
Накануне село Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинской армии. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители сел Глотово, Безымено, а также Гора-Подол и Козинки.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
Читайте также
⠀