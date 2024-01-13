Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области возросло до 2

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество пострадавших в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Мокрая Орловка в Белгородской области увеличилось до двух. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, второй пострадавший сам обратился в больницу. У него зафиксировали сотрясение головного мозга, а также слепое ранение нижней конечности.

Отмечается, что состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Первого пострадавшего сейчас доставляют в областную клиническую больницу города для дальнейшего лечения, у него множественные ранения мягких тканей лица, уточнил Гладков.

Ранее вечером Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе Белгородской области после атаки ВСУ дронами-камикадзе. Повреждения также получили три автомобиля, один из них сгорел, отмечал губернатор.

Накануне село Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинской армии. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители сел Глотово, Безымено, а также Гора-Подол и Козинки.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов

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