Мирный житель пострадал в Белгородской области после атаки ВСУ дронами-камикадзе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе Белгородской области после атаки ВСУ дронами-камикадзе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его данным, украинская сторона атаковала село Мокрая Орловка. В результате удара пострадал водитель автомобиля. У него осколочные ранения лица, без поражения глаз, его госпитализировали в Центральную районную больницу.

Гладков уточнил, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Повреждения также получили три автомобиля, один из них сгорел.

На месте происшествия работают оперативные службы, заключил губернатор.

Накануне село Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинской армии. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители сел Глотово, Безымено, а также Гора-Подол и Козинки.

До этого село Козинка под Белгородом атаковали украинские беспилотники. Повреждения получили три гражданских автомобиля, из людей никто не пострадал.

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