ВСУ обстреляли село Глотово под Белгородом

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Село Глотово Грайвороновского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотова Грайворонского городского округа. Пострадавших нет", – написал он.

В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители сел Глотово, Безымено, а также Гора-Подол и Козинки. Восстанавливать линию начнут после согласования с Минобороны РФ.

До этого село Козинка под Белгородом атаковали украинские беспилотники. Повреждения получили три гражданских автомобиля, из людей никто не пострадал.

