Дрон-камикадзе ВСУ повредил дом в селе Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение в селе Свердликове Суджанского района. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в своем телеграм-канале.

"Никто из жителей не пострадал. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль", – поделился он.

Старовойт пообещал оказать помощь собственнику дома в ремонте.

Ранее сообщалось, что окраина села Репяховка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Были выявлены повреждения линии электропередачи, под отключение подпали абоненты села Репяховка.

До этого стало известно, что российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе поселка Дружба в Валуйском городском округе. Пострадавших и разрушений также не зафиксировали.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов