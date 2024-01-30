ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область с помощью трех беспилотников самолетного типа, однако силы ПВО России смогли уничтожить дроны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", – сказано в сообщении.

Сведения об атаке поступили в 19:36. Как сообщил глава региона, никто из граждан не пострадал в результате атаки. При этом, по его словам, повреждений также не было зафиксировано.

На данный момент оперативные и экстренные службы проводят работы на месте инцидента.

Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что дежурные силы ПВО России перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.



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