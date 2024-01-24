Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО МО РФ уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над территорией Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал он.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Данные опубликованы в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью 20 января. Попытка террористической атаки Украины была пресечена около 06:30 по московскому времени.

До этого село Курковичи Стародубского муниципального округа попало под обстрел украинской армии. По данным Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Однако частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.

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