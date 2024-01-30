Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны пресекли еще одну атаку Украины, уничтожив беспилотник ВСУ над территорией Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал, каких-либо разрушений также нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 29 января Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Жуковским районом региона. Пострадавших и разрушений также не было выявлено.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Белгородской областью три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня "Ураган".