Системы ПВО России сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник над Жуковским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что БПЛА был самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал, также нет разрушений, продолжил он и добавил, что на месте происшествия начали работу оперативные и экстренные службы.

Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что дежурные силы ПВО России перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.

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