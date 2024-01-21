ПВО РФ уничтожила еще одну украинскую авиаракету у побережья Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО РФ уничтожили еще одну авиационную ракету украинской стороны над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была пресечена в 14:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", – следует из сообщения.

До этого около западного побережья Крыма российские системы ПВО также сбили две авиационные управляемые ракеты ВСУ. Атаку пресекли в 14:00, уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности из-за атаки со стороны Киева. Он уточнил, что спасатели не выявили повреждения инфраструктуры.

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