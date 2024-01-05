Российские ПВО уничтожили ракету "Нептун" в Черном море

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Сообщается, что в пятницу, 5 января, над северо-западной частью Черного моря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием корабельной ракеты "Нептун".

Дежурные средства российских ПВО обнаружили украинскую ракету и уничтожили ее.

В ночь на 5 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края.

После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Кроме того, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.