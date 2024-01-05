Российская ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над западной частью Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 20:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Днем 5 января стало известно, что российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Черным морем.

До этого противовоздушная оборона сбила и перехватила 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края.

После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Кроме того, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.