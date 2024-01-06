Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 6 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 00:30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над западной частью Черного моря. Атака была пресечена около 20:00 по московскому времени.

До этого средства противовоздушной обороны также уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Черным морем.