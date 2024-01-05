Экс-полковник СБУ заявил, что ВС РФ нанесли массированные удары по ПВО Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесла удары по ПВО и инфраструктуре Украины. Об этом рассказал бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.

"Россия нанесла удар с целью <...> выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения", – сказал он.

Эксперт добавил, что ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы украинской армии. Стариков также отметил, что решение Москвы представляет собой классическую воздушную операцию, которая перегрузила украинскую ПВО.

Ранее отставной генерал Украины Сергей Кривонос рассказал, что ВС РФ проводят мощные бои в Донбассе, распыляя силы украинской армии. По его словам, если российские силы будут двигаться в сторону Черниговской области, то у ВСУ появится еще одна головная боль.

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