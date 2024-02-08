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Поезд Белгород – Санкт-Петербург остановили из-за атаки ВСУ по селу Гостищеву Яковлевского городского округа. В результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время ремонтные бригады восстанавливают сеть. Губернатор уточнил, что поезд возобновит движение примерно через 40 минут. Задержки по иным маршрутам отсутствуют, добавил он.

Минобороны РФ в своем телеграм-канале отметило, что около 17:30 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористический удар по территории РФ с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", – отметили в ведомстве.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе во второй раз за 8 февраля объявили ракетную опасность. Гладков подчеркнул, что находящиеся дома граждане не должны подходить к окнам, им следует укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая).

Кроме того, в Белгородском районе сработала система ПВО. Она сбила БПЛА самолетного типа ВСУ в районе села Бессоновка.

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