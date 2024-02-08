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Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что находящиеся дома граждане не должны подходить к окнам, им следует укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Те, кто находится на улице, должны спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил глава Белгородской области.

Ранее сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе днем 8 февраля. Через некоторое время сигнал был отменен.

Позднее стало известно, что пять человек получили травмы в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области