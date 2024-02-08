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08 февраля, 14:57

Происшествия

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Кирилл Чаплинский

В Белгороде и Белгородском районе больше не действует сигнал о ракетной опасности. Об отмене предупреждения в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – написал он.

Предупреждение об опасности с воздуха отменили в регионе спустя почти 45 минут. Гладков информировал местных жителей в 14:01. Его публикация сопровождалась инструкцией при ракетной опасности.

Накануне на подлете к Белгороду было сбито пять воздушных целей. Объекты ликвидировали силы ПВО. О пострадавших не сообщалось.

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