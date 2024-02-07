Два человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района ВСУ

Фото: телеграм-канал "112"

Два человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Предварительную информацию губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы регионы, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито семь воздушных целей на подлете к городу. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.

Говоря о пострадавших, Гладков заявил, что у одного мужчины зафиксирована баротравма, всю необходимую помощь ему оказали на месте, он отказался от госпитализации.

У второго пострадавшего осколочное ранение головы и контузия, скорая помощь доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил глава региона.

Помимо этого, в Белгороде выбиты окна в квартирах в двух многоквартирных домах, около 15 автомобилей повреждены осколками, повреждения есть на территории одного из промышленных предприятий, сообщил Гладков.

Отмечается, что в Белгородском районе повреждения выявили на территории одного предприятия и в двух частных домовладениях. На месте работают оперативные службы, продолжается подомовой обход территорий, информация уточняется, заключил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли 7 февраля около 16:30.

До этого на территории Белгорода и Белгородского района запустили сирену ракетной опасности. Гладков призвал граждан не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, при нахождении на улице – спуститься в укрытие или иное безопасное место.

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