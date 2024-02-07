Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сирена ракетной опасности запущена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами <...>. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал в глава региона.

Последний раз сигнал об опасности запускали в городе 4 февраля, однако его отменили спустя несколько минут.

В среду, 7-го числа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, из-за чего два человека получили ранения. Днем ранее ВСУ при помощи двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Волоконовка Чернянского района. В результате никто не пострадал.

6 февраля ВСУ при помощи БПЛА ударили по селу Вознесеновка Шебекинского округа. После падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал. Однако была пробита кровля складского помещения.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов