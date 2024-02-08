Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Гладков добавил, что находящиеся на улице граждане должны спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Накануне вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу было сбито пять воздушных целей. По данным главы региона, никто не пострадал.

Кроме того, 7 февраля в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли угрозу ракетной опасности.

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