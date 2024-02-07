ПВО сбила 5 воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбито пять воздушных целей. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его предварительной информации, пострадавших нет. При этом в Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном многоквартирном доме, в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады, в третьем частном домовладении повреждена хозпостройка.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в двух частных домовладениях пробита кровля, посечено три автомобиля. Оперативные службы работают на месте, также уточняется информация по повреждениям, заверил он.

Между тем Минобороны РФ в своем телеграм-канале сообщило, что силы ПВО сбили пять реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над территорией Белгородской области. По данным оборонного ведомства, попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресекли около 19:50.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили угрозу ракетной опасности. Гладков рекомендовал не приближаться к окнам, а также укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Губернатор добавил, что при нахождении на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого 7 февраля в Минобороны РФ отмечали, что средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Попытку украинской стороны совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 16:30.

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