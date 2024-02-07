В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили угрозу ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили угрозу ракетной опасности, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области настоятельно рекомендовал не приближаться к окнам, а также укрыться в помещении без окон со сплошными стенами – в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Гладков добавил, что при нахождении на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого сирена ракетной опасности была включена в 16:26 7 февраля. В 18:36 появились сообщения об отмене тревоги.

В Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли 7 февраля около 16:30.

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