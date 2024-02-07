Два человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два человека получили ранения при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"По предварительной информации, есть двое пострадавших – это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия", – отметил он.

Пострадавшие будут проходить лечение в городской больнице № 2 в Белгороде. Им окажут всю необходимую помощь.

Глава региона добавил, что в результате обстрела также оказались повреждены десять автомобилей на стоянке промышленного предприятия. В одном из цехов пробило крышу.

Ранее ВСУ атаковали в регионе село Волоконовка. В сторону него запустили два беспилотника. О пострадавших не сообщалось.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов