Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки беспилотника

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре частных жилых домовладения получили повреждения в городе Губкин Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА", – написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Упавший дрон сдетонировал, из-за чего были повреждены территории четырех частных жилых домовладений – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Гладков также сообщил, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

До этого женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

Кроме того, системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов