Ракетную опасность в Белгородской области отменили спустя два часа

Фото: ТАСС/AP/Tsafrir Abayov

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сирену ракетной опасности запустили в 16:26 7 февраля. Жителей просили не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, при нахождении на улице – спуститься в укрытие или иное безопасное место. В 18:36 появились сообщения об отмене тревоги.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли 7 февраля около 16:30.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ