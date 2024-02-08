08 февраля, 15:38Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал SHOT
Пять человек получили травмы в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы Белгородской области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У мужчины произошла травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи доставляет его в Шебекинскую центральную районную больницу.
"Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода", – написал Гладков.
Губернатор добавил, что повреждения получили два частных жилых домовладения. Там были выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы. Аварийные бригады и оперативные службы работают на территории происшествия, заключил Гладков.
Днем 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Местное население призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Менее чем через час сигналы тревоги отменили.
Сутками ранее на подлете к Белгороду было уничтожено пять воздушных целей. Гладков рассказал, что их ликвидировали силы ПВО. В результате этого никто не пострадал.
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