Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ рядом с Крымом

Фото: министерство обороны РФ

Министерство обороны России заявило, что в пятницу, 9 февраля, в Черном море был уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова морской дрон ВМС Украины. Об этом ведомство написало в телеграм-канале.

"Около 20:30 по московскому времени в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", – указано в сообщении.

В Минобороны отметили, что обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

До этого сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Все обнаруженные цели были уничтожены.

Ранее система противовоздушной обороны сбила над территорией Ростовской области БПЛА. Беспилотник был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины