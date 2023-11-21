Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Ростовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли около 12:00 по московскому времени. Беспилотник был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", – говорится в сообщении.

До этого средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента не было. На месте падения обломков работали оперативные службы.

