21 ноября, 13:08Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Ростовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки пресекли около 12:00 по московскому времени. Беспилотник был запущен с украинской стороны и преследовал цель достичь объектов РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", – говорится в сообщении.
До этого средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента не было. На месте падения обломков работали оперативные службы.
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