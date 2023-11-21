Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

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В ночь на 21 ноября, около 00:30, была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника по российским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Курской области.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вечером 20 ноября над территорией Шаблыкинского района региона был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. В результате случившегося пострадавших нет.

До этого под украинский обстрел попал поселок Ровеньки в Белгородской области. По предварительным данным, было повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи.