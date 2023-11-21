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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли населенные пункты ДНР
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
За прошедшие сутки украинская армия совершила 32 обстрела по территории населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.
В результате обстрелов ранения получили двое мирных людей в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Также были повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
Всего украинскими боевиками было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, однако частично был поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки.
До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок под Белгородом. В результате вражеских действий пострадали два человека, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк
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