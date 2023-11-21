Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли населенные пункты ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинская армия совершила 32 обстрела по территории населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

В результате обстрелов ранения получили двое мирных людей в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Также были повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.

Всего украинскими боевиками было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, однако частично был поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок под Белгородом. В результате вражеских действий пострадали два человека, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк