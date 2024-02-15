Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 6

Фото: телеграм-канал Marina Akhmedova

Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Еще 17 жителей, среди которых четверо детей, получили ранения, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В город по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко была направлена бригада медиков федеральных центров.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова рассказала, что жертвой обстрела Белгорода стал четырехмесячный ребенок.

"Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода. Я сказала, что есть информация – младенец жив и надо просто молиться. Но он уже не был жив", – отметила она в своем телеграм-канале.

Как сообщает Life.ru, в момент удара ребенок находился в коляске. По данным СМИ, мать вышла с младенцем на прогулку на территорию местной школы.

Еще одна жительница Белгорода в беседе с RT рассказала, что во время обстрела города ехала в автомобиле вместе с мамой. Она добавила, что спастись ее семье помогли работники салона красоты, которые пустили их внутрь здания.

"Девчонки быстро сориентировались. Кричали: "Быстрей, быстрей!" Мы забежали к ним в санузел", – сказала девушка.

ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 15 февраля. Изначально губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших. Он уточнил, что всех раненых доставляют в больницы для оказания необходимой помощи.

В Минобороны до этого рассказали, что российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.

В связи с произошедшим Сергей Собянин от имени жителей Москвы и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев. Столичный мэр назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ