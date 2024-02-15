Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Сергей Собянин от имени жителей Москвы и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

Мэр назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

"Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал он в своем телеграм-канале.

Украинская сторона обстреляла российский Белгород 15 февраля, днем в регионе звучали сигналы ракетной опасности.

Изначально количество погибших составляло пять человек, позже стало известно о еще одной жертве. Среди погибших есть один ребенок, еще 17 человек получили травмы.

В городской больнице № 2 рассказали о госпитализации 15 человек, среди них есть двое несовершеннолетних. По словам врачей, жертвами атаки стали женщина и ребенок.

Российская ПВО сбила 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Пять человек погибли после обстрела Белгорода ВСУ