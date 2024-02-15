МИД РФ пообещал ВСУ суровое наказание за теракт в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Исполнители теракта в Белгороде, жертвами которого стали шесть человек, понесут наказание. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что ВСУ терпят провал на фронте, в связи с чем вымещают свою злость на мирных гражданах. Последний обстрел Белгорода со стороны Украины вновь показал преступную роль коллективного Запада во главе с Вашингтоном, подчеркнули в МИД.

Запад продолжает накачивать Киев оружием, которое он обращает против мирного населения, указали в министерстве.

Вместе с тем МИД призвал международное сообщество осудить обстрел ВСУ Белгорода. Москва намерена инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете безопасности ООН и других международных структурах.

ВСУ обстреляли Белгород 15 февраля, днем в регионе звучали сигналы ракетной опасности. В результате погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка. Еще 17 человек получили травмы.

15 человек попали в больницу, среди них есть двое несовершеннолетних. По словам врачей, жертвами атаки стали женщина и ребенок.

Силы ПВО РФ сбили 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Пять человек погибли после обстрела Белгорода ВСУ