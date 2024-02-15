Москалькова потребовала от международного сообщества осудить обстрел Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить удар ВСУ по российскому Белгороду, жертвами которого стали шесть человек. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Москалькова назвала атаку украинской стороны нарушением международного гуманитарного права. По ее словам, она попросила принять меры к недопущению подобных ситуаций.

"Мои самые искренние соболезнования родным, близким погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В сердцах и мыслях мы вместе с вами", – написала омбудсмен.

Вместе с тем она возмутилась тем фактом, что мировое сообщество в лице Запада не хочет видеть подобные происшествия.

Киев атаковал Белгород 15 февраля, жертвами ударов стали шесть человек, в том числе годовалая девочка. Еще 17 человек пострадали, 15 из них госпитализированы.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки украинской армии в 128 квартирах десяти многоквартирных домов (МКД) выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений. Кроме того, осколками повреждены 34 авто.

По словам Гладкова, в тяжелом состоянии сейчас находятся шесть человек. У девятерых пострадавших выявлено состояние средней тяжести.

Средства ПВО РФ уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Пять человек погибли после обстрела Белгорода ВСУ