Женщину спасли после падения на пути станции метро "Текстильщики" в Москве

На станции метро "Текстильщики" спасли женщину, которая упала на пути. На помощь вовремя подоспел очевидец – он спрыгнул с платформы, поднял пассажирку и ее вещи. Машинист успел затормозить.

В столичном Дептрансе горожан призвали соблюдать правила безопасности, не подходить к краю платформы и не спускаться на рельсы. Подробнее о том, что делать при падении на рельсы, – в эфире телеканала Москва 24.