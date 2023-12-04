Москвичам стала доступна новая версия мобильного приложения "Метро Москвы"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичным пассажирам стала доступна новая версия мобильного приложения "Метро Москвы". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы в своем телеграм-канале.

"Мобильным приложением "Метро Москвы" пользуются почти 2 миллиона пассажиров каждый месяц. Это очень удобный и полезный сервис, который позволяет в пару кликов получить самые современные цифровые услуги московского транспорта", – рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Свыше 100 человек тестировали новую версию приложения, рассказал он. В версии "Метро Москвы" 4.0 был полностью переделан личный кабинет пассажира. Это поможет еще удобнее управлять своими платежными картами, биометрией, а также "МультиТранспортом" для поездок на разных городских маршрутах, подчеркнул Ликсутов.

В частности, во вкладке "История" есть возможность посмотреть историю всех проходов и платежных операций пользователя. А в детализации по карте можно увидеть ее баланс, настроить автоплатеж и пополнить "Тройку". Пока улучшение программы доступно только для устройств на iOS, версию для Android разработчики выгрузят в Google Play позднее.

Ранее международная ассоциация "Метро" признала столичный метрополитен самым чистым в РФ. При составлении рейтинга учитывались 11 критериев. Среди них – наличие профессионального клинингового оборудования и специальных моющих средств.

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