Мосгортранс выяснит причины инцидента с электробусом на северо-востоке города

Фото: телеграм-канал "Москва 125"

Комиссия Мосгортранса установит причины инцидента с электробусом на северо-востоке столицы. Пострадавших в результате произошедшего не оказалось, сообщили в пресс-службе организации.

До этого в Сети появилось видео с кадрами задымленного электробуса.

В организации пояснили, что инцидент произошел около 12:50 на конечной станции в районе дома № 20 по улице Костромской. По предварительным данным, в момент произошедшего в электробусе пассажиров не было. Сразу после случившегося к месту прибыли специальные службы.

"Транспортное средство обслуживается производителем ПАО "КамАЗ" по контракту жизненного цикла. Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с производителями транспортного средства", – говорится в сообщении.

Ранее в столице запустили два новых электробусных маршрута. Речь идет о транспорте, следующем под номерами 560 и 625. Новый маршрут 560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке Москвы. На электробусах под номером 625 москвичи смогут перемещаться между станциями метро "Братиславская", "Марьино", поликлиниками и школами.



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