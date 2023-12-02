Пострадавшего в ДТП мужчину госпитализировали вертолетом Московского авиацентра

Фото: телеграм-канал "ЧСные новости Москвы"

Одного из пострадавших в аварии на Староникольской улице в районе Южное Бутово эвакуировали вертолетом санитарной авиации, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек, в том числе дети. К месту происшествия незамедлительно направились экстренные службы, в том числе экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра.

По прибытии спасатели авиацентра оцепили место происшествия, отключили аккумуляторную батарею и оказали первую помощь детям. Кроме того, одного пострадавшего мужчину эвакуировали. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.

Ранее два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы. Движение в сторону области было перекрыто. На месте работали оперативные службы города.

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