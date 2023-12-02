ДТП произошло на Староникольской улице в Москве

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Несколько автомобилей столкнулись на Староникольской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении уточнили, что инцидент произошел в районе дома 2. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Добавляется, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы. Движение в сторону области было перекрыто. На месте работали оперативные службы города.

До этого на внутренней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись несколько автомобилей. Движение было открыто по двум полосам из пяти.

ДТП произошло на Киевском шоссе минувшей ночью