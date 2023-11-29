Еще два электробусных маршрута запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице заработали еще два маршрута электробусов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новый маршрут 560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке Москвы. Теперь местные жители могут удобно добираться до D1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, отметил заммэра.

На юго-востоке города электробусы заменили автобусы на маршруте 625. Они перевозят пассажиров между станциями метро "Братиславская", "Марьино", поликлиниками и школами.

Ранее Ликсутов заявил, что основной парк столичного наземного городского транспорта станет полностью электрическим к 2030 году. Он отметил, что останется резерв из дизельных автобусов на случай чрезвычайных ситуаций.

В ноябре столичный парк наземного транспорта пополнится 60 экологичными электробусами. После всей подготовки их введут в маршруты.

Основное отличие электробусов заключается в увеличенном до 80–90 километров запасе хода, а также в электрическом отопителе. Кроме того, в данный вид транспорта добавили передний маршрутоуказатель и адаптивную систему освещения.

Новый парк обслуживания электробусов запустят на востоке Москвы