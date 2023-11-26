Около 1,5 миллиона бесплатных пересадок сделали пассажиры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок сделали пассажиры на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Для этого необходима карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. С момента оплаты совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут.

"Мы продолжим внедрять полезные сервисы в работу городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что стоимость залога для карты "Тройка" изменят с 1 декабря 2023 года. С января 2023-го стоимость залога составляла 80 рублей, а с первого дня декабря она станет равна 150 рублям.