Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ноябре столичный парк наземного транспорта пополнится 60 экологичными электробусами. После всей подготовки их введут в маршруты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Основное отличие электробусов заключается в увеличенном до 80–90 километров запасе хода, а также в электрическом отопителе. Кроме того, в данный вид транспорта добавили передний маршрутоуказатель и адаптивную систему освещения.

"Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла – это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сайте напомнили, что Москва подписала крупный в Европе договор на поставку 1 200 электробусов до конца следующего года. На данный момент более 200 экологичных электробусов уже можно встретить на маршрутах города.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. Он уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Мэр объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов.

К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов