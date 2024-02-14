14 февраля, 21:30Происшествия
"Безопасный город": в Москве задержали мужчину, подключившего свой планшет в банке
Мужчина пришел в офис одного из московских банков, прошел вслед за одним из сотрудников и отправился в кабинет, где подключил свой планшет к корпоративной сети. Работник банка сразу вызвал сотрудников Росгвардии.
Прибывшим росгвардейцам молодой человек сказал, что якобы зашел погреться. Во время обыска у него нашли пакетик с неизвестным веществом.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город