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Новости

14 февраля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину, подключившего свой планшет в банке

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину, подключившего свой планшет в банке

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Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

Мужчина пришел в офис одного из московских банков, прошел вслед за одним из сотрудников и отправился в кабинет, где подключил свой планшет к корпоративной сети. Работник банка сразу вызвал сотрудников Росгвардии.

Прибывшим росгвардейцам молодой человек сказал, что якобы зашел погреться. Во время обыска у него нашли пакетик с неизвестным веществом.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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