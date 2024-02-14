"Безопасный город": в Москве задержали мужчину, подключившего свой планшет в банке

Мужчина пришел в офис одного из московских банков, прошел вслед за одним из сотрудников и отправился в кабинет, где подключил свой планшет к корпоративной сети. Работник банка сразу вызвал сотрудников Росгвардии.

Прибывшим росгвардейцам молодой человек сказал, что якобы зашел погреться. Во время обыска у него нашли пакетик с неизвестным веществом.

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