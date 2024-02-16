В Минздраве оценили состояние 14 пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Врачи оказывают стационарную помощь 14 пострадавшим при вчерашней атаке ВСУ на Белгород, их состояние оценивается как стабильное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его данным, еще пять человек лечатся амбулаторно.

Украина атаковала Белгород 15 февраля. По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Число пострадавших составляет 19 человек.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений, осколками повреждены 34 машины.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву