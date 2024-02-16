В Астрахани загорелась крыша жилого дома на площади 400 кв м

Фото: Главное Управление МЧС России по Астраханской области

В Астрахани загорелась крыша жилого дома на улице Шаумяна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Помимо кровли, огонь также охватил внутренню отделку дома и различные вещи в здании. Общая площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

"Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава. Информация уточняется", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в здании на Пушкинской площади в Москве. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Огонь распространился на три постройки во дворе здания "Известия Hall", конструкции одного из них обрушились. Пожарные не допустили распространения огня на само здание "Известия Hall".

Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара на Пушкинской площади. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"