Мать девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, осталась жива

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мать девочки, которая погибла при украинском обстреле Белгорода, осталась жива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медколледжа.

Там рассказали, что отец погибшего ребенка является студентом этого колледжа, он получает второе образование.

"Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива", – сообщили в учебном заведении.

Годовалая девочка погибла при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины, который произошел 15 февраля. Общее число жертв атаки ВСУ достигло семи человек, пострадали еще 20 мирных жителей.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки в 128 квартирах десяти многоквартирных домов были выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений. Кроме того, осколками повреждены 34 авто.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что исполнители теракта в Белгороде понесут наказание. В ведомстве указали, что ВСУ терпят провал на фронте, в связи с чем вымещают свою злость на мирных гражданах.

Сергей Собянин от имени жителей Москвы и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

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